ЦВК пропонує зміни до Виборчого кодексу: чого вони торкнуться

Центральна виборча комісія запропонувала низку змін задля покращення Виборчого кодексу України.

Про це повідомляє ЦВК у Facebook.

"ЦВК пропонує виключити з тексту Кодексу положення Закону України "Про Центральну виборчу комісію", оскільки до повноважень Комісії віднесено організацію підготовки і проведення не лише загальнодержавних та місцевих виборів, а й всеукраїнського і місцевих референдумів. Натомість у нинішньому варіанті Кодексу не визначено правові засади, порядок організації та проведення референдумів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Комісія вважає за доцільне не вносити до Кодексу положення про Державний реєстр виборців, а залишити окремий законодавчий акт, що стосується діяльності ДРВ.

Окрему увагу ЦВК звернула на професіоналізм членів виборчих комісій різного рівня, якість їх роботи на загальнодержавних та місцевих виборах. Відтак, Комісія пропонує започаткувати інститут своїх територіальних представництв, який передбачений Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Зокрема, йдеться про те, що за рішенням Центральної виборчої комісії в окружній та територіальній виборчих комісіях може утворюватися секретаріат, функції якого здійснюватиме структурний підрозділ відповідного територіального представництва Комісії.

Окрім того, ЦВК акцентувала увагу на проблемі в організації та проведенні виборів, як оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів. Зокрема, пропонується вивести виборчі комісії зі складу суб’єктів розгляду виборчих спорів та залишити ці функції за судами, окрім тих, суб’єктами оскарження яких є виборчі комісії.

Окрім того, зважаючи на систематичні виклики та широку дискусію, що виникає під час виборчих процесів, Комісія запропонувала своє бачення вирішення проблеми подання кандидатами для реєстрації недостовірної інформації, яка може вводити в оману виборців, застосування виборчої технології висування "кандидатів-двійників", участі у виборах осіб, які ведуть антидержавницьку діяльність.

"При цьому передбачається, що рішення про відмову в реєстрації кандидата або скасування його реєстрації з підстав, пов’язаних зі встановленням певних фактів, може бути прийнято лише після отримання від уповноваженого органу інформації, якою підтверджується відповідний факт", - повідомляють у ЦВК.

Також, на думку ЦВК, слід удосконалити й правове регулювання витрачання коштів виборчих фондів, зокрема детінізацію більшості витрат суб’єктів виборчого процесу під час виборчих кампаній.

Зазначається, що Комісія пропонує спростити окремі виборчі процедури, закріпити в Кодексі можливість підрахунку голосів виборців та складення протоколів виборчих комісій за допомогою новітніх технічних засобів. Водночас ЦВК пропонує надати їй можливість запровадити онлайн-сервіси для звернення до Комісії, в тому числі з питань реєстрації кандидатів, їх уповноважених представників, довірених осіб тощо.