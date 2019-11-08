Місцеві вибори 29 грудня коштуватимуть майже два мільйона — ЦВК

Виборчий процес перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, які призначені на 29 грудня 2019 року, розпочинається вже у суботу, 9 листопада.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook.

"Завтра, 9 листопада, розпочинається виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищної, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України (Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій), які призначені на 29 грудня 2019 року", - ідеться в повідомленні.

У ЦВК розповіли, що загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисяч виборців.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів в ОТГ 29 грудня, становить 1 млн 988,5 тис. грн.

Як відомо, протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.