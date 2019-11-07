Перші вибори у деяких громадах під загрозою зриву - ЦВК

Перші вибори у деяких громадах під загрозою зриву - ЦВК

Заява
Укрінформ
У деяких об’єднаних територіальних громадах, де на 22 і 29 грудня призначено вибори, організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву у зв’язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов’язків.

Про це йдеться у заяві Центральної виборчої комісії.

“Комісія змушена констатувати, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву у зв’язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов’язків. Відтак, в деяких РВК свої повноваження здійснюють лише близько 60 відсотків членів від сформованої кількості комісій. Окрім того, в окремих комісіях їх керівний склад теж ухиляється від виконання своїх обов’язків”, - ідеться в повідомленні.

Водночас у ЦВК нагадали, що на 22 та 29 грудня призначено перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад.

“ЦВК звертається до політичних партій поставитися з розумінням і відповідальністю до вказаних проблем, ще раз ретельно переглянути членів комісій, яких вони подавали до їх складу, та в максимально стислі терміни вплинути на виправлення ситуації, аби РВК змогли вчасно сформувати відповідні територіальні та дільничні виборчі комісії”, - підкреслили в ЦВК.

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Крім того, Комісія нагадала членам виборчих комісій, що за ухилення ними від виконання своїх повноважень, відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність.

ЦВК також нагадує, що згідно з календарними планами основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів районні виборчі комісії з місцевих виборів зобов’язані, відповідно, до 9 та 16 листопада включно сформувати склад (утворити, вносити зміни до складу) сільських, селищних, міських виборчих комісій. Також ці ж районні виборчі комісії, відповідно, до 6 та 13 грудня включно повинні утворити дільничні виборчі комісії для проведення відповідних виборів.

Як повідомлялося, ЦВК призначила на 22 грудня перші вибори у 86 ОТГ та на 29 грудня перші вибори у 6 ОТГ та додаткові вибори депутатів Карпівської сільської ради Широківського району, Божедарівської селищної ради Криничанського району і Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

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