Щоб провести вибори в ОРДЛО, потрібен новий закон - голова ЦВК

«Чи можливі вибори на Донбасі взагалі? На мою думку, на даний момент - ні. Щоб їх там провести, необхідно гарантувати безпеку. Україна повинна взяти під контроль державний кордон, іноземні збройні формування з цієї території потрібно вивести. Зеленський відкрито говорить, що вибори під дулами автоматів не відповідатимуть стандартам», - сказав Діденко.

Крім того, за його словами, необхідно законодавчо врегулювати це питання.

Глава ЦВК зазначив, що в Україні діє закон про правовий режим на тимчасово окупованих територіях, відповідно до якого вибори на тимчасово окупованих територіях не проводяться.

«Щоб хоча б теоретично говорити про проведення виборів на цих територіях, потрібно прийняти інший закон. Це компетенція Верховної Ради. Які вона пропише процедури, що передбачить, поки прогнозувати складно», - наголосив Діденко.

Він додав, що якщо йтиме робота над законопроектом про вибори на деокупованих територіях, ЦВК теж візьме участь в цьому процесі, запропонує «якийсь дієвий шлях».

Крім того, глава Центрвиборчкому повідомив, що на момент окупації у 2014 році були зафіксовані дані виборців на Донбасі і в Криму, але після того було втрачено контроль над відділами ведення реєстру на окупованих територіях і що там відбувається зараз, ніхто не знає.

Діденко розповів, що відновлення роботи структур з ведення реєстру виборців - одна з ключових проблем, яку доведеться вирішити перед проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях після їх звільнення.