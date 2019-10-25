Дострокові місцеві вибори по всій Україні неможливі без змін у Конституції — ЦВК

Підстави для проведення дострокових місцевих виборів по всій Україні можуть з'явитися тільки в разі внесення змін до Конституції.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Одна справа, якщо ми говоримо про місцеві вибори в якомусь конкретному місці. Інше - коли мова йде про місцеві вибори по всій країні. Без внесення змін до Конституції я не бачу підстав достроково проводити їх в цілому по Україні", - сказав він.

При цьому Діденко нагадав, що зараз обговорюється питання перших місцевих виборів, які повинні стати результатом реформи адміністративно-територіального устрою.

"Планується внесення змін до Конституції, новий закон про адміністративно-територіальний устрій, розширення адміністративно-територіальних утворень, які у нас вже є (громада, округ, регіон). І як результат - перші вибори. Коли це станеться, залежить від Верховної Ради" , - розповів глава ЦВК.

Водночас він зазначив, що якщо говорити про "точкові" місцеві вибори в конкретних містах, то підстави для них прописані в законі про місцеве самоврядування.

Як приклад Діденко навів випадок, коли рішенням суду буде встановлено якесь порушення, то, за його словами, після звернення обласної (в разі Києва - міськиої) державної адміністрації Верховна Рада може призначити позачергові вибори.

На уточнююче запитання, чи можливі вибори в Києві на 8 грудня, глава ЦВК наголосив, що технічно це неможливо вже.

"Відповідно до закону, виборчий процес на місцевих виборах триває 50 днів, а призначаються вони за 70 днів до голосування. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували нову редакцію закону про столицю, в якій передбачені вибори в Києві 8 грудня. Але, наскільки я пам'ятаю, документ не прийняли навіть у першому читанні", - пояснив Діденко.

Як відомо, згідно з чинним законодавством чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2020 року.