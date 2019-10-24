Референдуми та "народне вето": що пропонують до законопроєкту про народовладдя

У четвер, 24 жовтня, під головуванням першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відбулося засідання робочої групи із підготовки законопроєктe про народовладдя.

Стефанчук, зокрема, наголосив на необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених осіб до фахового обговорення механізмів врегулювання законодавства щодо розширення меж прямої демократії в Україні, повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

"У межах цієї робочої групи передбачається напрацювання пропозицій щодо регулювання таких форм безпосередньої демократії, як референдуми, народні ініціативи, відкликання депутатів, дострокове припинення повноважень рад за народною ініціативою, визнання закону України таким, що втратив чинність ("народне вето") та інших форм реалізації громадянами України права брати участь в управлінні державними та місцевими справами", - йдеться у повідомленні преслужби Центральної виборчої комісії, від якої участь у заході взяли Павло Любченко та Володимир Перепелюк.

Голова ГО "Український інститут прямої демократії" Павло Куфтирєв окреслив напрацьовані моделі та законопроекти у сфері прямої електронної демократії. А представники Міністерства цифрової трансформації України презентували сервіси прямої демократії та електронного урядування, над якими вони працюють.

Також учасники заходу наголосили, що ці інститути планується впроваджувати із залученням новітніх електронних технологій.

Фото: Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України