"Слуга народу" може до кінця року внести до ВР законопроєкт про референдум

Фракція партії "Слуга народу" планує до кінця 2019 року зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт щодо народовладдя, який, передбачатиме і процедуру проведення референдуму.

Про це у коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед початком засідання фракції 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми працюємо на системним законопроєктом щодо здійснення народовладдя... Це комплексне питання, яке треба розглядати і в сукупності з проектом "Держава в смартфоні", і з діджиталізацією... Цей законопроєкт точно не подаватиметься як альтернативний до проєкту "Батьківщини", тому що ми дійсно дещо по-іншому бачимо - це взагалі два різних тексти. Він (законопроєкт від "Слуги народу" - ред.) буде не просто про референдум, а більш широко про інструменти народовладдя і, зокрема, про референдум", - пояснив Корнієнко.

При цьому на уточнююче запитання, коли саме відповідний законопроєкт може буде зареєстрований у Верховній Раді, депутат уточнив, що, ймовірно, це може відбутися до кінця 2019 року.

"Я думаю, що найближчим часом, до кінця року ми будемо виходити на це рішення", - сказав він.

Як повідомлялося, народні депутати від "Батьківщини", серед яких і Юлія Тимошенко, 26 вересня зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою" і наполягають на невідкладному ухваленні документа.

При цьому Тимошенко звернулася до Президента Володимира Зеленського з вимогою провести референдум щодо продажу землі.