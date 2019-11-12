На форумі в Анкарі аналізували інформаційну війну РФ проти України

У Близькосхідному технічному університеті Анкари відбулася панель на тему «Інформаційні війни: виклики для України».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інформаційні війни – далеко не нове поняття. Згадки про основи їх ведення ми можемо знайти у книзі «Мистецтво війни» китайського стратега Сунь Цзи, яка була написана понад 2,5 тисячоліття тому. Але все це на часі й зараз. Наша держава, напевно, найкраще обізнана у цій сфері, бо постраждала від інформаційних війн більше за всіх. Але й набула досвіду та готова поділитися ним, аби інші країни уникнули пасток та помилок», - сказала, відкриваючи захід заступник посла України в Туреччині Наталія Лопатіна.

Співзасновник StopFake.org, директор школи журналістики в Києво-Могилянській академії Євген Федченко вказав на те, що попри унікальність досвіду, набутого Україною, він буде в пригоді іншим країнам.

У своєму виступі «П'ять років боротьби проти російської дезінформації: уроки StopFake» він окреслив обсяги пропагандистського, маніпулятивного впливу та створення фейкових новин РФ в інформаційній боротьбі проти України.

«Серед основних тем, які використовуються у створенні фейкових новин: діяльність ЗСУ, колишні добровольчі підрозділи, внутрішньо переміщені особи та біженці до РФ, територіальне розділення України, територіальні претензії сусідніх держав, фейкова легітимізація анексії Криму та окупації Донбасу для іноземних урядів та мас-медіа, міжнародних організацій, відмова у наданні допомоги Україні з боку Заходу, маніпулювання в міжнародних організаціях, фактичне керівництво Україною у війні з боку США та НАТО тощо», - пояснив Федченко.

Він навів конкретні приклади фейкових новин та окреслив обсяги інформаційної війни РФ проти України, зокрема розмах діяльності у соцмережах.

«Сьогодні медіа включають не лише традиційне теле- та радіомовлення, друковані ЗМІ, а також інтернет-контент (соціальні медіа, подкасти, блоги, веб-статті). Наша роль як користувачів також змінилася. Ми більше не просто пасивні слухачі, читачі та глядачі; ми зараз творці та поширювачі інформації. Кожна людина, навіть не бувши професійним журналістом, може легко створювати новини, розміщуючи пости у соцмережах або підтримуючи інші публікації шляхом поширення. Це те, що привертає увагу, це виклик, але це одночасно і велика відповідальність», - наголосила у своїй презентації журналістка, власний кореспондент Укрінформу в Туреччині Ольга Будник, яка взяла участь в панелі як спікер.

За її словами, зараз, під час підготовки до проведення зустрічі в «нормандському форматі» з боку РФ поширюється інформація, покликана виключити з порядку денного питання анексії Криму. В цьому контексті спостерігається кілька ключових інформаційних напрямків: припинення війни на Донбасі в обмін на Крим; Крим - вирішене питання, яке не потребує додаткових обговорень; питання Криму це справа двох країн України та РФ, не стосується міжнародної спільноти. У будь-якому разі основна ціль Росії - намагання легалізувати свої дії на території України.