Більшість мешканців ОРДЛО бачать ці території у складі Росії

Переважна більшість жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей (64,3%) бачать цю частину Донбасу в складі Росії.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого "Дзеркалом тижня".

"Лише 5,1% опитаних по той бік лінії розмежування хочуть "бути частиною України як колись". Ще 13,4% бачать нині підконтрольні "ЛНР/ДНР" території "частиною України, але з особливим статусом". Разом - 18,5%, тобто менше ніж одна п'ята частина жителів ОРДЛО бачить майбутнє своєї малої батьківщини в Україні. Незалежності прагнуть теж не надто багато респондентів - 16,2%", - йдеться у публікації.

При цьому 50,9% опитаних вважають, що нинішні території "ЛНР/ДНР" мають стати частиною Росії, ще 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом". Отже, переважна більшість жителів ОРДЛО (64,3%) бачать цю частину Донбасу в складі Росії.

Мало чим відрізняються й відповіді на запитання "На вашу думку, який статус повинен мати весь Донбас (тобто вся Донецька й Луганська області)?" (різниця - у межах статистичної похибки).

У складі України весь Донбас бачать 19,2% жителів "ЛНР/ДНР" ("як колись" - 8,4%, "з особливим статусом" - 10,8%). За незалежність регіону виступають 14,4% респондентів. І 62,9% опитаних бажають, щоб Донбас став частиною Росії (13,3% - "з особливим статусом", 49,6% - без жодних умов і преференцій).

Дослідження проводилося з 7-го до 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 осіб: 800 - у непідконтрольній частині Луганщини і 806 - у непідконтрольній частині Донецької області. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з дослідженням Центру Разумкова, проведеним 4-9 жовтня 2019 року на підконтрольній Україні території, більшість українців (56%) виступають проти закріплення в Конституції "особливого статусу" для окремих територій Донецької та Луганської областей.

При цьому більшість громадян України (56%) хотіли б, щоб території "ДНР" та "ЛНР" повернулися до складу Донецької та Луганської областей на тих самих умовах, що були раніше, 13,5% - щоб ці території повернулися, але отримали більше незалежності від Києва, 10% - утворили автономію у складі України, 3% - відокремилися від України і стали незалежними державами, 3% висловилися за те, щоб ОРДЛО відокремилися від України й увійшли до складу Російської Федерації.