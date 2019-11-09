Понад 70% жителів ОРДЛО — проти участі українських партій і ЦВК у місцевих виборах

Переважна більшість жителів окупованих районів Донбасу (73,4%) не бажають допускати до участі в місцевих виборах українські політичні партії, ще 57,8% виступають проти участі у виборах Центральної виборчої комісії України.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

"Переважна більшість респондентів (67,4%) упевнені в необхідності проведення місцевих виборів у "ДНР/ЛНР", натомість не відчувають такої потреби менше третини (31,9%) опитаних. Чверть жителів (25%) "потойбічного Донбасу" вважають, що найбільш реально провести ці вибори у найближчі три роки. Ще чверть (25,7%) їхніх земляків бачать таку можливість у найближчі п'ять років. Майже стільки ж (26,6%) жителів окупованих територій вірять, що вибори можливі в найближчий рік. Оптимістів, упевнених, що вони зможуть прийти до виборчих скриньок упродовж найближчих шести місяців, - 16,2%. Ще 6,5% респондентів не визначилися з відповіддю", - йдеться у публікації.

Кількість жителів ОРДЛО, готових узяти участь у виборах, якщо вони відбудуться в найближчі шість місяців, практично дорівнює кількості тих, хто вважає за необхідне провести місцеві вибори в "ДНР/ЛНР", - 65% ("однозначно, так" готові прийти на виборчі дільниці 30,9% респондентів, "швидше, так" - 34,1%). Не бажають здійснювати волевиявлення стільки ж людей, скільки не бачать необхідності в самих виборах, - 31,8% ("швидше, ні" участі у виборах відповіли 20% опитаних, "однозначно, ні" - 11,8%).

Згідно з дослідженням, переважна більшість жителів "ДНР/ЛНР" (73,4%) не бажають допускати до участі в місцевих виборах українські політичні партії: 33,6% - "швидше, ні", 39,8% - "однозначно, ні". Більш демократично налаштовані лише 22,7% респондентів: однозначно, хочуть бачити у виборчих бюлетенях назви українських політсил усього 8,5% опитаних; "швидше, так" відповіли ще 14,2%.

При цьому в "ДНР/ЛНР" зовсім не заперечують, щоб на їхніх місцевих виборах кандидатами були громадяни інших країн. На запитання "Чи згодні ви з тим, що на місцевих виборах кандидатами повинні бути тільки громадяни України?", "однозначно, так" відповіли лише 11,6% респондентів. Ще 15,4% вагаються, але все ж вибрали графу "швидше, так". Однозначно не згодні обмежувати виборчий спектр кандидатів тільки власниками паспортів із тризубом 25,5% учасників опитування; ще 45,4% відповіли "швидше, ні", і, отже, 70,9% жителів ОРДЛО проти того, щоб на місцевих виборах кандидатами були тільки громадяни України, як це передбачено українським законодавством.

За лінією розмежування жителі Донбасу розділилися майже порівну в думці з приводу того, чи повинні мати право голосу на місцевих виборах ті, хто виїхав із Донбасу у 2014 році й пізніше. Готові погодитися з таким правом своїх земляків 49,6% опитаних ("однозначно, так" відповіли 15,9%, "швидше, так" - 33,7%). Відмовляють у праві обирати вимушеним переселенцям 46,2% жителів "ДНР/ЛНР" ("однозначно, ні" заявили 17,9% респондентів, "швидше, ні" - 28,3%).

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Згідно з результатами дослідження, лише 38,4% жителів ОРДЛО згодні з участю Центральної виборчої комісії України у виборах на Донбасі ("однозначно, так" сказали 11,1% опитаних, "швидше, так" - 27,3%). При цьому 57,8% респондентів - проти її присутності на місцевих виборах ("однозначно, ні" ЦВК сказали 32,6% опитаних, "швидше, ні" - 25,2%).

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.