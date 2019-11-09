Більшість жителів ОРДЛО вважають війну на Донбасі "внутрішнім українським конфліктом"

Понад 70% жителів ОРДЛО вважають війну на Донбасі "внутрішнім українським конфліктом", при цьому 63,6% переконані, що відновлення Донбасу має відбуватися за кошти України.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

"Жителі ОРДЛО визначилися з назвою збройного конфлікту в Україні. 76% "повністю згодні" і "швидше згодні" з тим, що війна на Донбасі - це внутрішній український конфлікт (35,6% і 40,5% відповідно). "Швидше не згодні" із цим - 14,1%. Абсолютно незгодних набралося 9,3%... 8,5% таки запідозрили щось недобре в невичерпності мілітаристських потенціалів ОРДЛО. 3,1% "повністю згодні" з тим, що війну на Донбасі розпочали Росія і місцеві проросійські угруповання, 6,4% із цим "швидше згодні". При цьому з тим, що біля витоків конфлікту стояли проросійські угруповання й Москва, "швидше не згодні" (45,1%) і "абсолютно не згодні" (44,9%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому 63,6% опитаних вважають, що відновлення Донбасу має бути проведене за кошти України, йдеться у дослідженні. Ще 29,3% вважають справедливим примусити до оплати відновлення Донбасу українських олігархів. 18,5% - не хочуть залежності в цьому питанні ні від кого і розраховують на власні сили. 17% готові покласти цей тягар на США. 16,5% вважають справедливим відновлювати Донбас за кошти Європи. Рівно 16% - за кошти Росії. І тільки 13% покладають витрати на відновлення зруйнованого краю на плечі всіх вищезгаданих.

Водночас, на думку жителів ОРДЛО, контролювати відновлення Донбасу має влада невизнаних республік - 67% і Росія - 50,2% (у цьому питанні можна було обрати кілька варіантів відповідей). Києву довірили б контролювати відновлення 24,9%, Євросоюзу - 8,1%, США - 2,4%.

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.