Більшість жителів ОРДЛО не дуже вірять в успіх миротворчих ініціатив Зеленського

Більшість жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей не дуже вірять в успіх мирних ініціатив Зеленського та покращення соціально-економічних умов.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

Як зазначається у публікації, у цілому про Зеленського дуже хорошої або хорошої думки - 19% опитаних (1,9% і 17,2% відповідно). А швидше поганої або дуже поганої - 78,9% (49,6% і 29,3% відповідно).

При цьому за останні місяці ставлення до Президента України "сильно поліпшилося - він робить більше, ніж обіцяв" у 2,7% опитаних; "трохи поліпшилося" - у 7,9%; "не змінилося" - у 44,8%; "погіршилося - його дії викликають побоювання" - у 22,9%; "значно погіршилося - він розчарував" - у 20,5%. Спостерігаючи за діями Зеленського останніми місяцями, 11% опитаних відчули оптимізм, а 43% - песимізм, йдеться у дослідженні.

Лише 1,4% опитаних вважають "дуже ймовірним" те, що Зеленському вдасться поліпшити соціально-економічні умови; 13,3% "припускають таку ймовірність". Водночас 85% вважають "малоймовірним" і "дуже малоймовірним" підвищення соціально-економічного рівня Президентом.

Крім того, населенню ОРДЛО не здаються переконливими й миротворчі ініціативи Зеленського: 1,7% респондентів вважають "дуже ймовірним" той факт, що він принесе мир у регіон, ще 12,5% думають, що це "ймовірно". На сьогодні не пов'язують із Зеленським сподівань на мир у регіоні 59%. А 26,5% категорично відмовляють українському президентові в цій потенції.

Приблизно так само розподілилися думки тих, хто оцінює здатність очільника держави провести переговори з Росією: 2,4% і 12,4% вважають, що Зеленський "дуже ймовірно" і "швидше ймовірно" "успішно проведе переговори з Росією". 61,3% у цьому сильно сумніваються. А 23,8% вважають успіх у переговорах з Путіним "дуже малоймовірним".

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.