Суд заарештував Гримчака 2 місяці з правом застави у 6 млн гривень

Деснянський районний суд Чернігова задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку у вигляді утримання під вартою на 60 діб - до 15 жовтня і заставу в розмірі 6 млн гривень.

Клопотання про арешт із можливістю внесення застави, що еквівалентна 6690 прожитковим мінімумам для працездатної людини, зачитав прокурор відділу Генпрокуратури Володимир Приходько.

Після того, як суддя завершила зачитувати ухвалу, адвокат Гримчака Тетяна Матяш зауважила, що в ухвалі підозрюваного називають Михайлович, хоча він Миколайович. У зв’язку з цим юристка вимагала, щоб заступника міністра випустили з-під варти, бо в ухвалі йдеться про іншу людину.

Суддя назвала це технічною помилкою та пообіцяла її виправити.

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Дружина Гримчака Юлія Гримчак заявила, що її родина не має грошей для такої великої застави та не має золота, окрім двох обручок. Золото, яке було, вони здали, аби мати кошти на лікування онкологічного захворювання матері. І ні просити, ні позичати гроші ні в кого не буде. Якщо потрібні будуть кошти на оплату послуг адвоката, вона продасть квартиру і піде з дітьми на зйомну.

"Будемо захищати честь чоловіка і батька. Якщо треба буде - продамо квартиру, аби оплатити послуги адвоката і витягти чоловіка звідси", - сказала дружина Гримчака.

У родині Гримчаків троє спільних дітей 12, 17 і 19 років, старші вчаться в київських ВНЗ на бюджеті.

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступнику міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі 12 млн грн.

14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра повідомила, що другий затриманий - її брат.

У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічник “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень”.

Прокуратура висунула Гримчаку звинувачення у заволодінні великої суми коштів шахрайським шляхом. Підозру вручили 15 серпня у приміщенні ізолятора тимчасового тримання ГУ МВС України.

Як уточнив прокурор відділу Генпрокуратури Володимир Приходько, йдеться про два випадки.

“Перший пов'язаний зі сприянням ТОВ "Катран К" в будівництві багатоповерхового комплексу нежитлових приміщень на місці ринку "Рибалка" в Києві в зоні охороні культурної спадщини. Товариству потрібен був дозвіл ЮНЕСКО, сприяння Мінкульту і т. д. За сприяння у вирішенні цього питання забудовник мав заплатити понад 1 млн доларів”, - уточнив прокурор.

За його словами, Гримчак доручив отримати ці кошти брату своєї дружини. Саме в нього вдома вилучили 480 тис. доларів.

Другий випадок - отримання Гримчаком і Овдієнком 80 тис. доларів за вплив на Верховний Суд у цивільній справі.

Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними відомства, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​