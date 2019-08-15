Юлія Гримчак заявляє, що доведе невинуватість свого чоловіка

Дружина Юрія Гримчака - Юлія запевнила, що ніяких грошей у її родини немає, і вона це доведе.

Про це вона сказала журналістам під ГПУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будемо захищатись і я доведу, що мій чоловік не винен”, - сказала вона. Гримчак запевнила, що ніяких грошей у них немає, і наразі вона не знає як годуватиме дітей.

Також вона заявила, що у них є виключно трикімнатна квартира, немає навіть машини, “про які гроші вилучені у нас може йти мова? У мене зараз гроші лише до кінця місяця. І якщо чоловіку не виплатять зарплату, я не знаю як мені годувати дітей. У мене немає можливості прогодувати трьох дітей і двох мам, одна з яких була вчора прооперована”, - сказала вона.

Юлія Гримчак пояснила, що прийшла під ГПУ, щоб передати речі чоловіку. Бо він “у чому вийшов, у тому і пішов”. Також вона зауважила, що не може передати речі, тому, що не знає де зараз перебуває чоловік.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому". Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук.

Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її брат.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.

У Генпрокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання про повідомлення Гримчаку та його спільнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство) та обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Речник ГПУ Андрій Лисенко заявив, що обидва затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.