Затримання Гримчака: у НАБУ повідомили подробиці справи

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Національного антикорупційного бюро.

“Представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ повідомив про проблему, вирішення якої належить до сфери компетенції судової гілки влади. Вказане ТОВ потребувало консультації з приводу розгляду цивільної справи щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. На це звернення заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 100 тис. дол., використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити ухвалення необхідного судового рішення”, - йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду, зазначають у відомстві.

Надалі сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. дол. Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тис. дол. їм було передано 14 серпня 2019 року, стверджують у НАБУ.

Водночас в одній з розмов із заступником міністра представник ТОВ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» належать до пам’яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проєктної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. Як запевняли учасники корупційної схеми, вказана сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

Після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тис. дол. та 30 тис. дол. від представників ТОВ і було затримано «на гарячому» заступника міністра з питань ТОТ, а також його «помічника».

За результатами здійснених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину одержаної раніше.

Зазначається, що детективи НАБУ проводять це досудове розслідування спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури та Служби безпеки з липня поточного року. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює відділ процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

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За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук.

Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її брат.

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Своєю чергою генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень”.