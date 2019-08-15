ГПУ готує Гримчаку повідомлення про підозру

Генпрокуртура розв'язує питання стосовно повідомлення про підозру заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його спільнику.

Про це повідомив речник відомства Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

“Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому КПК України. Досудове розслідування у провадженні триває”, - написав він.

Лисенко поінформував, що обидва затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Він зазначив, що правоохоронці затримали заступника глави МінТОТ, а також його довірену особу за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук.

Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її брат.

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Своєю чергою генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.