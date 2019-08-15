СБУ показала, як затримувала Гримчака

Підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.

Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.

Нагадаємо: увечері 14 серпня дружина Юрія Гримчака розповіла про затримання чоловіка та обшуки в їхній оселі.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.