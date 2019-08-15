СБУ показала, як затримувала Гримчака
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Укрінформ
Підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.
Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.
Нагадаємо: увечері 14 серпня дружина Юрія Гримчака розповіла про затримання чоловіка та обшуки в їхній оселі.
Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.