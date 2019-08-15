Луценко розповів деталі справи Гримчака

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

«Негласні слідчі дії свідчать, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього», – написав Луценко.

Нагадаємо: увечері 14 серпня дружина Юрія Гримчака розповіла про затримання чоловіка та обшуки в їхній оселі.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.