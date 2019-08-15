У ГПУ пояснили, як Гримчак “причетний” до нападу на Чорновол

Інформацію про можливий злочин з боку заступника міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака було отримано в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол.

Про це на брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, відповідаючи на запитання, яким чином затримання Гримчака пов'язано з нападом на Чорновол, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особа, яка підозрюється на причетність до побиття (Чорновол - ред.), коли її документували, то отримали інформацію, що вчиняється новий злочин. Під час документування цього злочину виявили, що до нього причетний Гримчак. Це новий злочин, який не пов'язаний з фактом побиття Чорновол, але він виявлений під час розслідування злочину по Чорновол”, - зазначив Горбатюк.

У свою чергу прокурор Управління спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський пояснив, що якщо в ході досудового розслідування певного кримінального правопорушення проводяться заходи, в межах яких виявляється новий злочин, то навіть якщо він не пов'язаний жодним чином з тим злочином, який безпосередньо розслідується, в такому випадку слідчий і прокурор в межах проведення негласних слідчих розшукових дій зобов'язаний прийняти процесуальне рішення щодо нового злочину .

“КПК нас зобов'язує у випадку виявлення іншого злочину все одно дати правову оцінку. Тому не варто дивуватися, що при проведенні заходів в одному провадженні щодо осіб, безпосередньо пов'язаних з даним злочином, може бути отримана інформація про зовсім інший злочин”, - зазначив Донський.

Горбатюк додав, що, “звичайно, прокурор після реалізації... буде приймати рішення: чи залишати його нам, щоб ми розслідували, чи виділяти його, направляти його далі”.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в розмірі 1,1 млн дол”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий - її рідний брат.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.

Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Чорновол, що стався у грудні 2013 року.