Гримчака затримали у справі, яка стосується нападу на Тетяну Чорновол - дружина

Правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака у рамках розслідування кримінальної справи стосовно нападу на депутата Тетяну Чорновол.

Про це сказала у коментарі журналістам його дружина Юлія Гримчак, повідомляє Укрінформ.

Вона розповіла, що проведення обшуків у квартирі сім’ї Гримчаків дозволила слідчий суддя Деснянського райсуду Чернігова Наталія Лямзіна. Зокрема, суддя задовольнила клопотання прокурора ГПУ про проведення обшуку у справі, порушеній 4 лютого 2014 року.

Юлія Гримчак на своїй сторінці у Facebook оприлюднила цю ухвалу суду. У документі йдеться, що обшуки проводяться у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 12010000000000046. Ця справа стосується замаху на вбивство Тетяни Чорновол.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук.

Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її брат.

Своєю чергою генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.

У Генпрокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання про повідомлення Гримчаку та його спільнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство) та обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Речник ГПУ Андрій Лисенко заявив, що обидва затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.