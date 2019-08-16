ГПУ просить арештувати Гримчака із заставою у 12 мільйонів

Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступнику міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі 12 млн грн.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прокурор Денис Іванов.

“Ми вручили обом підозрюваним і направили до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тис. доларів. Це виходить більше 12 млн грн”, - сказав він.

За словами Іванова, орієнтовно судове засідання з обрання запобіжного заходу Гримчаку має розпочатися у п’ятницю о 17 годині.

За словами прокурора, справу стосовно Гримчака і його спільника розслідують працівники Служби безпеки.

“Ця справа не знаходиться у провадженні Управління спецрозслідувань і детективів НАБУ. Є міжвідомча слідча група, куди включені слідчі з цих органів. Є оперативне супроводження, яке здійснюють оперативні підрозділи СБУ і НАБУ, але заступником генерального прокурора органом досудового розслідування визначене СБУ”, - сказав він.

При цьому у понеділок, 19 серпня, прокуратура буде клопотати у суді про виділення справи стосовно Гримчака і його спільника в окреме провадження.

Іванов розповів, що прокурори клопотали у Деснянському райсуді Чернігова про отримання дозволу на проведення слідчих дій відносно Гримчака у рамках розслідування справи щодо нападу на Тетяну Чорновол, яка була порушена ще у лютому 2014 року.

За словами Іванова, це було зроблено, оскільки правоохоронці під час розслідування нападу на Чорновол отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в розмірі 1,1 млн дол.”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий - її рідний брат.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічник “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.

Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.