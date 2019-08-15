Юлія Гримчак: З Луценком давно не спілкуємося - лише у справах

Відповідаючи на запитання щодо відносин з Генпрокурором Юрієм Луценком, Гримчак зауважила, що вони “не спілкуються вже давно, лише у справах”. Дружину Луценка вона, за її словами, бачила лише два рази у житті.

Також Юлія Гримчак додала, що “швидко думає і швидко говорить, і швидко робить висновки... однак цей висновок у нього не вдався... так теж буває”. На її думку, “у хаосі коли Гримчак йде за грати, а Портнов стає героєм, мабуть в країні щось прогнило...”

Гримчак підтвердила журналістам, що другий затриманий у справі - Ігор Овдієнко — її рідний брат.

"Овдієнко ніколи не був заступником Гримчака, він ніколи не працював у держслужбі. він був бізнесменом. Він хворий, у нього цукровий діабет, було два інсульти... Якщо він починає нервувати для нього це дуже загрозливо, він дійсно може померти. Це мій рідний брат", - сказала Гримчак.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому". Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.

У Генпрокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання про повідомлення Гримчаку та його спільнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство) та обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Речник ГПУ Андрій Лисенко заявив, що обидва затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.