Облили екскрементами та бризнули газом: під Києвом напали на депутата Купрія

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій став жертвою нападників на одній із вулиць селища Гостомель Київської області.

Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“На мене замах”, - написав політик.

Як зазначає поліція Київської області у Facebook, сьогодні, 16 серпня, близько 10 години, двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти. Яка це речовина – встановить експертиза.

Уточнюється, що напад стався на одній із вулиць селища Гостомель. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції.

Встановлено, що після інциденту зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору, іноземної реєстрації.

Зокрема, для затримання зниклого авто та зловмисників на території Київщини та столиці введено поліцейську операцію "Перехоплення", орієнтовані всі наряди поліції.

У пресслужбі поліції Київщини на запитання Укрінформу повідомили, що персональних даних не розголошують, однак уточнили, що це - депутат VIII скликання Верховної Ради.