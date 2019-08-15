Гримчаку оголосили підозру у шахрайстві - ЗМІ

Генеральна прокуратура України оголосила підозру заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та Ігору Овдієнку, якого називали “помічником” Гримчака. Фігурантів підозрюють у шахрайстві.

Підозру вручили у приміщенні ізолятора тимчасового тримання ГУ МВС України, повідомляє 24 канал.

Адвокат Овдієнка Тетяна Матяш заявила, що слідство "загубило" 100 тисяч доларів і тепер вже обох підозрюють у вимаганні хабаря на суму в 1 мільйон доларів. Також вона додала, що у тексті підозри немає згадувань про те, що правоохоронці вилучили півмільйона гривень, про що було заявлено напередодні.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури Денис Іванов підтвердив, що Гримчака та Овдієнка звинувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

За даними НАБУ, “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У відомстві уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому". Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук.

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Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її брат.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники “вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”.