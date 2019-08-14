Силовики провели обшук у заступника голови МінТОТ Гримчака, його затримано
За її словами, слідчі дії проводять співробітники Генпрокуратури.
«Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук», - заявила Юлія Гримчак.
Як повідомили "Радіо Свобода" в СБУ, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник були затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.
"Затриманні вимагали хабар на суму 1,1 млн доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані «на гарячому»", – розповіли в СБУ.
Реакція самого Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома.