Силовики провели обшук у заступника голови МінТОТ Гримчака, його затримано

Увечері в середу, 14 серпня, у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака проходять обшуки, повідомила його дружина.

За її словами, слідчі дії проводять співробітники Генпрокуратури.

«Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук», - заявила Юлія Гримчак.

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Як повідомили "Радіо Свобода" в СБУ, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник були затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.

"Затриманні вимагали хабар на суму 1,1 млн доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані «на гарячому»", – розповіли в СБУ.

Реакція самого Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома.