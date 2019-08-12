ДБР проводить сім обшуків на волинських митницях

ДБР проводить сім обшуків на волинських митницях

Укрінформ
Працівники Державного бюро розслідувань проводять 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах і відділах митного оформлення у Волинській області.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник директора бюро Ольга Ваченко.

“Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення”, - повідомила вона.

Варченко додала, що під час слідства працівники бюро встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць на Волині.

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Вона нагадала, що на початку липня слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь працівники ДФС.

“Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі “послуги” свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень”, - зазначила посадовець.

За даними правоохоронців, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.

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