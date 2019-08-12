ДБР проводить сім обшуків на волинських митницях

Працівники Державного бюро розслідувань проводять 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах і відділах митного оформлення у Волинській області.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник директора бюро Ольга Ваченко.

“Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення”, - повідомила вона.

Варченко додала, що під час слідства працівники бюро встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць на Волині.

Вона нагадала, що на початку липня слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь працівники ДФС.

“Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі “послуги” свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень”, - зазначила посадовець.

За даними правоохоронців, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.