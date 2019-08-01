Нацрада оштрафувала 31 компанію за неподання даних про структуру власності

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 1 серпня оштрафувала 31 ліцензіата за неподання або невчасне подання інформації щодо їхніх структур власності за 2018 рік.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначається, інформацію про свою структуру власності за попередній рік суб’єкти інформаційної діяльності зобов’язані подавати до 31 березня року, що настає за звітним.

За неподання або невчасне подання інформації про структуру власності статтею 72 закону "Про телебачення і радіомовлення" передбачено застосування штрафної санкції в розмірі 5% загальної суми ліцензійних зборів за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник.

Найменша сума штрафу становила 2,18 грн, найбільша – 3 809 грн. Компанії мають сплатити штраф до державного бюджету у 30-денний термін із дня отримання рішень регулятора.

"Національна рада також видасть розпорядження, якими зобов’яже ліцензіатів вчасно й у всьому обсязі подати до Національної ради до 31 березня 2020 року звіт за попередній (2019 звітний) рік діяльності про свою структуру власності. У разі невиконання розпорядження Національною радою можуть бути застосовані заходи реагування, передбачені чинним законодавством", - повідомили в Нацраді.