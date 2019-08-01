Нацрада перевірить п’ять регіональних компаній із логотипом "112 Україна"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки п’ятьом цифровим регіональним компаніям, що мовлять із логотипом "112 Україна".

Як повідомляє прес-служба регулятора, таке рішення ухвалено на засіданні 1 серпня.

"Національна рада вирішила призначити позапланові перевірки компаніям ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ", що мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна". Рішення ухвалені на підставі моніторингу від 19 липня", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час моніторингу цих мовників було зафіксовано ознаки порушення галузевого законодавства, які є однаковими для усіх цих ліцензіатів, оскільки вони транслюють однакове програмне наповнення. Компаніями не дотримано умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення. Якщо в ліцензії передбачено 2 год. 30 хв. на добу інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач, а також показ культурно-мистецьких, науково-просвітницьких (по 15 хв. на добу), розважальних і музичних (3 год. 30 хв. на добу), дитячих (30 хв. на добу) передач і фільмопоказ, то насправді телеканали транслюють лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі обсягом 22 год. 50 хв. 17 сек. на добу. Відповідно змінено формат мовлення із розважально-інформаційного із фільмопоказом на інформаційний.

Також змінено логотипи ліцензіатів. Всупереч дозвільним документам на мовлення всі телеканали використовують лише частину логотипа – "112 Україна".

"Зазначені факти свідчать про недотримання ліцензіатами частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої та третьої статті 46 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". За результатами позапланових перевірок Національна рада ухвалить рішення, відреагувавши на підтверджені порушення", - зазначають у Національній раді.