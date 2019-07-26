Денісова обговорила з главою місії ООН справи політв’язнів, Крим і Донбас

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з новопризначеною Главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер ситуацію на Донбасі, репресії проти кримських татар та справи політв’язнів Кремля.

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

"Мала приємність познайомитися з новопризначеною главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер. Поінформувала пані Богнер про свою роботу та роботу офісу Уповноваженого. Більш предметно обговорили ситуацію на сході України та пов’язані з конфліктом порушення прав людини – ускладнений перетин лінії розмежування, труднощі з реалізацією соціальних виплат та пенсій", - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що Моніторингова місія ООН з прав людини має представництво в Донецьку та Луганську, а також можливість здійснювати віддалений моніторинг ситуації в Криму, тому звернулася до глави місії з проханням про обмін інформацією.

"Репресії проти кримських татар та громадян України, напад на храм ПЦУ в Криму, справи Едема Бекірова, Володимира Балуха, Павла Гриба – на цих питаннях я особливо наголосила", - підкреслила Денісова.

Також вона попросила главу місії ООН про сприяння в переміщенні ув’язнених з ОРДЛО на територію України.

"Якщо з тимчасово окупованої території Луганської області за останні пів року мені вдалося перемістити вже 319 людей, то окупаційна адміністрація т.зв. «ДНР» блокує цей процес", - додала омбудсмен.

Денісова зауважила, що усі ці справи та справи незаконно утримуваних громадян України в Російській Федерації та Криму передасть Богнер.

Як повідомлялося, Матільда Богнер, юристка з 13-річним досвідом роботи в ООН, 25 липня вступила на посаду голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Одну з перших своїх робочих поїздок планує здійснити на Донбас.