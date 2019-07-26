Окупанти запроторили у психлікарню трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

В окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в психіатричну лікарню через відмову співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

"Трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група) помістили в психіатричну лікарню", - повідомив Семедляєв.

Він уточнив, що "не потрапив у слідчий ізолятор до свого підзахисного" Арсена Абхаїрова і пішов у психіатричну лікарню, оскільки нещодавно його ознайомлювали з постановою стаціонарної експертизи.

Як сказав Семедляєв, його підзахисний «почувається нормально», проте наголосив, що "поміщення в психіатричну лікарню його принижує". Також адвокат заявив, що розцінює це як "форму каральної психіатрії".

"Через те, що хлопці відмовляються співпрацювати зі слідством, не зізнаються в інкримінованому їм злочині і не вважають себе терористами, вони зазнають такої форми тиску, як поміщення в психіатричну лікарню", - зазначив захисник.

За його словами, крім Арсена Абхаїрова, в психлікарні перебувають Рустем Емірусеїнов та Ескендер Абдулганієв.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ у Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Київський районний "суд" Криму продовжив арешт Арсену Абхаїрову, Ескендеру Абдулганієву, Рустему Емірусеїнову до 13 вересня.

Фото: Едем Семедляєв