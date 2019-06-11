В Україні "замінували" 337 об`єктів за минулу добу

За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів у різних містах України.

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Терористичні угруповання РФ не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні. За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську", - написав він.

Заступник глави Нацполіції зазначив, що правоохоронцям довелося евакуйовувати більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгівельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

"Вже можна сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою у вказаний часовий період, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ", - зазначив він.

Аброськін наголосив, що працівники поліції мусять реагувати на кожне таке повідомлення.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin