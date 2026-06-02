Росіяни формують на ТОТ Донеччини мережу «мирових судів» - правозахисники

Про це повідомила у Фейсбуці Східна правозахисна група, передає Укрінформ.

«На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти формують мережу мирових суддів. Зокрема, в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Маріуполі, Волновасі та інших населених пунктах. Створені дільниці мають стати базовою ланкою російської судової системи на захопленій території», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в окупованій частині Донеччини вже завершується створення 114 судових дільниць мирових суддів.

За даними правозахисників, формально це подається як підвищення доступності правосуддя та оптимізація роботи судової системи, а насправді йдеться про вибудовування повноцінної російської судової вертикалі на захоплених територіях.

Мирові судді в російській системі розглядають широкий спектр справ: майнові та цивільні спори невеликої вартості, питання розірвання шлюбу, стягнення боргів, окремі трудові конфлікти, адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи невеликої тяжкості.

Таким чином, значна частина повсякденних юридичних питань населення переводиться під контроль російського законодавства.

«Окупація стає по-справжньому довгостроковою тоді, коли людину змушують шукати справедливість у чужому суді», - зауважили правозахисники.

Як повідомляв Укрінформ, «Единая Россия» провела «праймеріз» на ТОТ, серед кандидатів – 43 бойовики.