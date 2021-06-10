Розвиток культури в регіонах є інструментом для економічного зростання - Ткаченко

Розвиток культури в регіонах є інструментом для економічного зростання та збільшення туристичних потоків.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час Першого міжнародного інвестиційного форуму «Південна стратегія розвитку», що проходить на Херсонщині, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

«Серед ключових цілей МКІП – продовжувати розвивати культуру в регіонах. Вона є інструментом для економічного піднесення та збільшення туристичних потоків», - заявив міністр.

Він розповів про флагманський проєкт МКІП «Велика реставрація» та зазначив, що незабаром відбудеться наступний етап відбору об’єктів.

Під час заходу йшлося також і про розвиток туризму на Херсонщині, зокрема екологічного.

«Еко- та зелений туризм справді набирає популярності в Україні та у всьому світі протягом останніх кількох років. Цей вид туризму став чи не єдиним, на який позитивно вплинула пандемія COVID-19, у межах внутрішнього туризму. Відсутність масових скупчень людей, мінімальний контакт із зовнішнім світом, природою та чистим повітрям – все це стало надзвичайно вагомим з огляду на карантинні обмеження та обмеження у великих містах та агломераціях», - підкреслив Ткаченко.

На форумі багато уваги приділили питанню інформаційної безпеки. Зазначалося, що МКІП спільно з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення працюють над поширенням українських наративів, з особливим посиленням - на території Криму та ОРДЛО. Для поширення тут правдивої інформації у 2019 році Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення встановив на своїх об’єктах у Херсонській області потужні цифрові передавачі.

“Надалі будемо рухатися в тому ж напрямку, бо інформаційна війна триває, знати поточний перебіг подій і суспільно-важливу інформацію – право всіх громадян”, - наголосив Ткаченко.

Участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Південна стратегія розвитку» беруть понад 600 представників з 15 країн світу.