«Лагідну українізацію» підтримують багато депутатів - Ткаченко

Першими за невикористання державної мови потрібно штрафувати не представників сфери послуг та сервісу, а чиновників, урядовців та депутатів.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особисто мені приємно, що коли я заходжу зараз у кав’ярню чи замовляю якусь їжу, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємність. Не знаю, як відповідають в Одесі чи в Харкові, але в Києві принаймні почали так відповідати. З іншої точки зору, я розумію, що якщо йдеться про обов’язковість використання мови в сервісах, в сфері послуг, тут важливо бути обережними стосовно можливої маніпуляції в разі застосування штрафів”, - зауважив Ткаченко.

На його думку, застосування штрафів, особливо в східних і південних регіонах, може бути використане для поширення тези щодо нібито насаджування мови.

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“Я особисто проти. І вважав би більш коректним спочатку штрафувати чиновників, урядовців, депутатів різних рівнів за невикористання української мови, перш ніж переходити до юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців”, - сказав міністр.

Він зауважив, що ця ідея зустрічає підтримку в депутатів, але будь-які зміни до "мовного" закону мають надзвичайно "сенситивну частину".

“Тобто значна кількість, в тому числі, колег-депутатів ставляться до цього як до питання, яке в принципі змінювати не можна. Тому дискусія поки що триває, принаймні публічно. Я таку позицію підтримую. Вважаю, що починати розробники закону мали б із себе на початку його використання і показувати приклад використання української мови”, - заявив Ткаченко.

Він додав, що є прихильником "лагідної українізації", тож передусім мають реалізуватися проєкти, спрямовані на підтримку української мови і її вивчення.

“І лише після цього ми можемо говорити про те, що держава має право застосовувати якісь штрафи до пересічних громадян”, - зазначив міністр.