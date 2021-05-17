Лагідна українізація: Ткаченко пояснив, з кого слід починати

Популяризація української має бути пріоритетом.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у блозі видання «Фокус».

«Всі, мабуть, знають вислів - без мови немає нації. У сьогоднішні, буремні для України часи, ці слова набувають дуже важливого сенсу. Є на планеті мови, якими спілкуються сотні мільйонів людей, а є і такі, що зрозуміють зо три десятки одноплеменців. Але будь-яка мова - унікальна та прекрасна. Кажуть, мова помирає, коли знищуються держави і народи. Згадаймо латину, яку майже не використовують у повсякденному житті за виключенням наукових робіт чи релігійних обрядів. Носіїв, що вважали б її рідною - немає. Але саме латина стала предком багатьох європейських мов», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що «так «пощастило» далеко не всім, інші просто були стерті і забуті».

За словами міністра, на жаль, у нашому випадку, українською щоденно вдома та на роботі спілкується не більшість населення. Аби це змінити, потрібно діяти стратегічно, але виважено.

«Для початку маємо зробити так, щоб всі ми - українці - зрозуміли цінність своєї мови. Бо наша солов’їна - спільне надбання, мова нашої незалежності та ідентичності», - заявив Ткаченко.

Міністр зауважив, що історично склалося, що Україна довго перебувала під впливом Російської Імперії. А згодом з’явився СРСР: українська не була в широкому використанні. Зокрема і через заборони та домінування російської.

«Як бачимо зараз, Кремль використовує мову як спосіб розмити нашу самоідентифікацію. На цьому ґрунті з’являються і наративи: «розмовляєш російською - росіянин», «ми один народ», «українська мова - перекручена російська» тощо. А пропагандисти поширюють фейкову інформацію про дискримінацію російськомовних. Це все - лише продумана частина російської агресії. І ми маємо цьому протистояти», - наголосив Ткаченко.

Він зазначив, що популяризація української має бути пріоритетом, вона має звучати усюди - на роботі, навчанні, на вулиці, у закладах.

Проте, за словами міністра, українізація має бути лагідною. «Так, захищаючи нашу мову від агресивного впливу ми іноді поспішаємо. Я про розроблений закон щодо обов’язкового спілкування українською у закладах і штрафів за його невиконання. Моя особиста точка зору - треба починати не з продавців, касирів чи офіціантів, а з чиновників та держслужбовців», - заявив Ткаченко.

Він зазначив, що «ми дійсно поспішаємо, намагаючись повернути українську у всі сфери спілкування. Але - зверніть увагу - ми поспішаємо стати українцями, ідентифікувати себе».

Ткаченко також зауважив, що згідно з всеукраїнським опитуванням Центру контент аналізу, більше 43% українців виступають взагалі проти штрафів за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

«Всі ми виросли в різних куточках України. Тому, хто народився у наскрізь російськомовному середовищі, складно одразу перейти на спілкування українською. Тому для тих, хто бажає покращити свій рівень володіння або ж вивчити мову з нуля - є можливість зробити це безкоштовно», - зазначив міністр.

Він також повідомив, що у Міністерстві культури та інформаційної політики запустили сайт, що поєднує кілька різноформатних онлайн-платформ з української мови - https://speakukraine.net/#project. Додатково передбачається випуск посібників та словників, а також підвищення інтересу до української літератури.

«Ці ініціативи входять до затвердженого плану заходів з реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови. Він розрахований до 2027 року. За наступне 10-ліття ми сподіваємося провести лагідну українізацію, де суспільство самостійно вирішить перейти на рідну мову. Як українці ми маємо плекати та пишатися її милозвучністю. І обороняти та відстоювати», - заявив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Ткаченко заявив, що передбачені законом штрафи за невикористання української мови в сфері обслуговування було б варто спершу запровадити для посадовців.