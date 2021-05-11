Першими за порушення «мовного закону» слід штрафувати чиновників – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що передбачені законом штрафи за невикористання української мови у сфері обслуговування було б варто спершу запровадити для посадовців.

Про це він заявив у інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи чинний закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», передає Укрінформ.

«У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс – у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, «губернаторів», всіх інших чиновників», – сказав Ткаченко.

Він також висловив сподівання на підтримку такої ініціативи з боку населення.

«Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти», – додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування, зокрема на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Також це фізичні особи-підприємці, суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.