Першими за порушення «мовного закону» слід штрафувати чиновників – Ткаченко
Про це він заявив у інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи чинний закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», передає Укрінформ.
«У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс – у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, «губернаторів», всіх інших чиновників», – сказав Ткаченко.
Він також висловив сподівання на підтримку такої ініціативи з боку населення.
«Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти», – додав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, з 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування, зокрема на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Також це фізичні особи-підприємці, суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).
Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.