Мовному омбудсмену потрібна підтримка на місцях - Кремінь

Серед заступників голів ОДА, заступників міських голів хтось має відповідати за імплементацію мовного законодавства.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу після завершення зустрічі зі студентами Херсонського державного університету заявив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Уповноваженому потрібна підтримка…Державною мовною політикою у нас…на обласному рівні, хто займається? Управління освіти – це частина, управління культури – це частина, економіки - частина…Повинен бути профільний заступник голови, який «через кому» буде відповідати за імплементацію мовного законодавства.... Заступник міського голови, заступник голови територіальної громади, проректор», - зазначив Кремінь.

Він відзначив, що наразі працюють над тим, аби збільшити присутність представників Уповноваженого в регіонах – такі плани є на наступний рік, якщо буде збільшена штатна чисельність секретаріату на 25 осіб. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів подали ще минулого року, сказав Кремінь.

Водночас під час зустрічі зі студентами Кремінь повідомив, що є плани, щоб такі представники з’явилися у кількох «найболючіших» регіонах вже до кінця року, це можливо, будуть Суми чи Харків, очевидно, це буде - південь, північ України і, можливо, Західна Україна - для співпраці з національними меншинами.

Як зазначив Кремінь, наразі шукають місцеву владу, виші, які можуть «дати нам шматочок кабінетика, якийсь стіл, комп’ютер», щоб коли завершиться локдаун, проводити прийоми громадян, організовувати виїзні наради уповноваженого і забезпечувати діяльність секретаріату.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.