Кремінь: Лагідну українізацію треба починати з півдня

Лагідну українізацію треба розпочинати з півдня материкової України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь під час зустрічі зі студентами Херсонського державного університету.

«Я від себе особисто завжди готовий у першу чергу підтримувати південь, і тому що я патріот півдня, і тому що з півдня треба розпочинати українізацію лагідну всієї материкової України – не з Західної України, не з Києва, який, на превеликий жаль, не демонструє сьогодні тієї позиції, яку я хотів би чути», - зазначив Кремінь.

За його словами, у нього сьогодні відбулася зустріч з керівництвом Херсонської ОДА та облради – домовлялися на перспективу про тісну співпрацю.

Як підкреслив Кремінь, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, він зацікавлений у тому, щоб на момент, коли з’явиться Державна програма з розвитку та опанування української мови, Херсонщина була одним з перших регіонів, де підтримають регіональну цільову програму розвитку української мови.

Читайте також: Кремінь виступає проти скасування штрафів за порушення мовного закону

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.