З сільської місцевості немає звернень щодо порушень мовного закону - Кремінь

З сільської місцевості не надійшло жодного звернення щодо порушення мовного закону, і це підтверджує, що там люди розмовляють українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю виданню Фокус.

"Нашими заявниками переважно є мешканці обласних центрів. Серед лідерів – місто Київ, де зафіксовано 327 порушень, але з сільської місцевості не надійшло жодного звернення. Це підтверджує, що там люди розмовляють українською мовою. Я періодично спілкуюся зі своїми рідними із Закарпаття, особливо цікаво знати, що відбувається на території Берегівського району, і можу сказати, що там проблем з дотриманням мовного законодавства немає", - сказав Кремінь.

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Він зазначив, що зараз людям подобається, що до них почали звертатися українською — в банках, в супермаркетах. Але, за його словами, є і проблеми, які представлені в щомісячних звітах Секретаріату уповноваженого. "За перший квартал цього року маємо 1129 звернень, що говорить про всіляку допомогу з боку громадян, які помічають і фіксують порушення мовного", - додав уповноважений.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування, зокрема на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Також це фізичні особи-підприємці, суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.