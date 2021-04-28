Кремінь виступає проти скасування штрафів за порушення мовного закону

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти скасування чи відтермінування штрафів за порушення мовного закону.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Уповноваженого у Фейсбуці.

«Щодо порушення закону у держави повинні бути запобіжні заходи. І я не хотів би, щоб Україна була першою країною на планеті, де за порушення одного із законів не буде жодної відповідальності. Власне тут держава повинна проявити свій характер, і Верховна Рада України в нинішніх умовах все-таки має переорієнтувати свою увагу від мови до питань стратегічного, оборонного, медичного характеру», - зауважив Кремінь.

Він переконаний, що законодавчі ініціативи окремих народних депутатів, які перешкоджають імплементації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», не мають жодних перспектив.

«Це вже далеко не перша атака на мовний закон. Але я не вірю, що їм це вдасться, і штрафи будуть відтерміновані чи тим паче скасовані», - заявив Кремінь.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування, зокрема на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Також це фізичні особи-підприємці, суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.