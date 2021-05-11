Воювати з російською «машиною фейків» треба комплексно – Ткаченко

Робота з протидії дезінформації, яка йде з боку Росії, має бути комплексною.

Про це, як передає Укрінформ, сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни».

"Ми маємо справу з протидією дезінформації, яка в першу чергу поступає до нас від північно-східного сусіда. І ми маємо справу з величезною машиною, яка працює на державному рівні - машиною фейків... Воювати з такою величезною машиною потрібно комплексно. Це не тільки Центри (з протидії дезінформації - ред.), наш в першу чергу публічний, він вже працює, створена онлайн-платформа, і в співпраці з громадськими організаціями ми вже почали цю роботу. Це є і запуск на державному рівні проєктів медіаграмотності. Це в тому числі закон "Про медіа", який має бути прийнятий, і де є окрема глава, присвячена російській пропаганді. Це також інші заходи, типу блокування каналів Медведчука", - сказав Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» було припинено.

Згодом YouTube заблокував для перегляду в Україні каналів так званої «трійки Медведчука».

31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури та інформаційної політики.