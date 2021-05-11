Воювати з російською «машиною фейків» треба комплексно – Ткаченко
Про це, як передає Укрінформ, сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни».
"Ми маємо справу з протидією дезінформації, яка в першу чергу поступає до нас від північно-східного сусіда. І ми маємо справу з величезною машиною, яка працює на державному рівні - машиною фейків... Воювати з такою величезною машиною потрібно комплексно. Це не тільки Центри (з протидії дезінформації - ред.), наш в першу чергу публічний, він вже працює, створена онлайн-платформа, і в співпраці з громадськими організаціями ми вже почали цю роботу. Це є і запуск на державному рівні проєктів медіаграмотності. Це в тому числі закон "Про медіа", який має бути прийнятий, і де є окрема глава, присвячена російській пропаганді. Це також інші заходи, типу блокування каналів Медведчука", - сказав Ткаченко.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» було припинено.
Згодом YouTube заблокував для перегляду в Україні каналів так званої «трійки Медведчука».
31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури та інформаційної політики.