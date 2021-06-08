МКІП просить збільшити фінансування сфери культури майже вдвічі

Міністерство культури та інформаційної політики подало пропозицію до міністерства фінансів щодо збільшення на наступний рік фінансування сфери культури вдвічі. Зокрема, йдеться про продовження програми "Велика реставрація".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на пресконференції, яка присвячена року його роботи на посаді.

"Ми розробили під ті проєкти плани на наступний рік і подали пропозицію до Мінфіну щодо збільшення фінансування сфери культури і всіх тих заходів, що ми передбачаємо, практично вдвічі. Значна частина коштів із цієї суми передбачена на продовження програми "Великої реставрації", - сказав Ткаченко.

Так, за його словами, бюджет МКІП у 2021 році складає - 10,9 млрд грн (загальний фонд), 2,3 млрд грн (спеціальний фонд).

Пресконференція міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка відбувається в Національному художньому музеї України у Києві.