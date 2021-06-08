«Велика реставрація»: за три роки планують відновити 150 об'єктів

У межах "Великої реставрації" планується відновити 150 об'єктів культури за три роки.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обрано 22 проєкти експертами зараз (в межах "Великої реставрації" - ред)... Це ... лише перші об'єкти, і сподіваємося, що нам вдасться це зробити зі 150 об'єктами впродовж трьох років", - сказав Ткаченко.

За його словами, МКІП цьогоріч опікується також проєктами реставрації у заповіднику "Хортиця" та добудови Музею Голодомору.

Ткаченко розповів, за яким принципом відбирали об’єкти для участі в програмі “Велика реставрація”.

“Нам подали, здається, 100 з чимось заявок. Їх відбирали експерти за наступним принципом: це мають бути знакові об’єкти, друге - об’єкти, які знаходяться в критичному стані, третє — вони можуть збільшити кількість відвідувачів чи покращити умови навчання. Можливо, ці об’єкти мають туристичну привабливість, деякі з них знаходяться в списках ЮНЕСКО, такі як Софія чи Лавра, і в тому числі враховували технічну деталь для того, щоб ми могли використати кошти цього року. Навіть коли я говорю ці слова, ще не усвідомлюю, що я бюрократом став. Потрібно мати проєктно-кошторисну документацію. Це такий документ, без якого жодна реставрація чи будівництво не починається. Ми звертали увагу на те, чи є розроблена проєктно-кошторисна документація в інституціях, які подалися”, - зазначив Ткаченко.

Він підкреслив, що до програми “Велика реставрація” наразі не ввійшли об’єкти, які перебувають у комунальній власності, наприклад, Одеська чи Ужгородська філармонія, чи деякі об’єкти в Кам’янці-Подільському, які частково належать державі, частково місцевій громаді.

“Але я сподіваюся, що зміни, які зараз внесені депутатами до Бюджетного кодексу, дозволять нам використовувати такий механізм як субвенція. Тобто при подачі заявки місцевої громади ми переправляємо кошти для використання місцевою адміністрацією для реставрації тих чи інших об’єктів по всій території країни”, - пояснив міністр культури.

Водночас Ткаченко наголосив на важливості охоплення програмою всієї України.

“Ще раз хотів би підкреслити - це лише початок”, - заявив Ткаченко.

Він висловив переконання, “що тепер цей процес реставрації вже ніщо не зупинить. Хто б не сидів у кріслі міністра, ні громадськість, ні місцева спільнота вже не дасть зупинити цей процес, а це надзвичайно важливо”.

“Це не тільки про нашу історію, це про майбутні покоління, тому що ми відкриваємо ці об’єкти з новим змістом, тому що будуть оновлені експозиції, ми сподіваємося залучити приватні інвестиції. Мова іде не тільки про використання ресурсів держави, а і про залучення державно -приватного партнерства”, - сказав Ткаченко.

Він також розповів про сподівання змінити й інфраструктуру, “щоб до цих замків можна було доїхати, було відомо, де вони знаходяться”.

Міністр також зауважив, що перелік об’єктів міг бути набагато більшим, але наразі фінансування є недостатнім.

"Кошти, які ми можемо використовувати після змін до бюджету - поки що не два мільярди, а 600 мільйонів", - підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої реставрації", у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів, розташованих по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх планується відремонтувати, відреставрувати або ж законсервувати.