На «Велику реставрацію» додали ще 300 мільйонів - Ткаченко

На програму «Велика реставрація» у 2021 році закладено 2 млрд грн, однак гарантованою сумою є 600 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Наразі на «Велику реставрацію» у держбюджеті закладено два мільярди гривень. У прямому доступі було тільки 300 мільйонів гривень. Нещодавній перерозподіл бюджету додав до проєкту ще 300 мільйонів гривень. 600 мільйонів гривень — це гарантована сума. Однак я знаю, що багато депутатів, голів обласних адміністрацій та місцевих громад просять уряд додатково перерозподілити кошти», - сказав Ткаченко.

Водночас він запевнив, що, незалежно від того, хто сидітиме у кріслі міністра культури, «Велику реставрацію» вже важко буде спинити.

Ткаченко також зазначив, що до кінця 2021-го в межах «Великої реставрації» мають бути завершені 22 об’єкти.

«Усі вони мають бути доведені до кінця до завершення року. Деякі з них будуть відреставровані до річниці Незалежності», - зауважив міністр.

Він уточнив, що це тільки початок і до цього списку, який об'єднує значну територію України включно з такими об'єктами, як Софія, Лавра, Галицький замок, Підгорецький та Олеський замки, невдовзі додасться ще один.

«Зараз опублікована лише перша частина, це об'єкти, де можна почати реставрацію хоч завтра. Наступними на черзі стануть інші об'єкти, де потрібно витратити час на проєктно-кошторисну документацію. Крім того, Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволить міністерству реставрувати об'єкти, які нам не підпорядковуються, наприклад, комунальні, їх у країні найбільше. Шляхом субвенції ми зможемо надсилати кошти для реставрації до Одеси, Ужгорода чи Луганської області, а надалі реставрувати об'єкти, підпорядковані іншим міністерствам», - зазначив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Ткаченко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» заявив, що впродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 різних об'єктів в усіх регіонах України. Водночас він зазначив, що загалом реставрації потребує не 150 об'єктів, а набагато більше культурних пам'яток, і якщо держава зараз не почне поштовх у цьому напрямку, то Україна може втратити не тільки спадщину, але й культурні об'єкти, які здатні привертати увагу.