Ткаченко каже, що місія МКІП - у збільшенні ваги культури

Місія Міністерства культури та інформаційної політики полягає у збільшенні ваги культури, зокрема залученні якнайбільшої кількості людей в культурні процеси.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав на пресконференції, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Місія МКІП, я ці слова повторюю постійно, мої колеги у Кабміні їх вже запам'ятали, про те, що ми збільшуємо вагу культури. Збільшувати вагу культури – це не тільки про гроші, які ми збираємося витрачати на культуру, це про залучення великої кількості людей у культурні процеси, про створення умов для того, щоб туди йшли приватні інвестиції для розвитку креативних індустрій та усі сфери культури з погляду зростання її монетизації, для перетворення її на ключовий елемент розвитку та усвідомлення власної ідентичності українського суспільства. Українська культура, українська мова, українська ідентичність – це те, на чому ми базуємо нашу роботу», - наголосив Ткаченко.

За його словами, за рік вдалося зробити чимало, зокрема напрацювати стратегію МКІП, визначити його місію. Крім того, до Дня Незалежності за координації міністерства була підготовлена концепція єдиної візуальної символіки свята.

Пресконференція проходить у Національному художньому музеї України.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. Це рішення підтримали 263 народні депутати.