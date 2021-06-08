Ткаченко назвав креативні індустрії, які найбільше втратили через пандемію
Це відзначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, розповідаючи про перше засідання Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні, що відбулося у Києві.
"Креативні індустрії – потужний сектор, який щороку нарощує темпи... Пандемія, звичайно, мала свій відбиток, але креативні індустрії більшою мірою витримали виклики. І в деяких випадках навіть посилили позиції", - написав він.
За словами Ткаченка, торік динаміка розвитку креативних індустрій перевершила очікування. Так, сфера дизайну зросла на 31% у порівнянні з попереднім роком, IT - на 26%, реклама, маркетинг на PR - на 5%.
Водночас, за інформацією міністра, у театральній та концертній діяльності торік ПДВ впав на 53%, у демонстрації кінофільмів – на 45%.
Ткаченко зазначив, що саме креативні індустрії варто розглядати як шлях до економічного зростання. "Ресурс, що вони потребують, – людська творчість. Це те, що дійсно немає меж. Особливо за такої кількості талановитих і амбітних українців", - зауважив він.
На переконання міністра, Рада з розвитку креативної економіки при Кабміні потрібна для того, щоб підтримувати прямий діалог між владою і бізнесом, озвучувати пропозиції щодо розвитку креативної економіки, сприяти координації стейкхолдерів у всіх сферах креативних індустрій; та напрацьовувати секторальні програми і законодавство.
Серед найближчих планів щодо креативних індустрій, за словами Ткаченка, - розробка спільно з експертами Стратегії креативних індустрій, впровадження концепції креативних хабів, запуск інвестиційних проєктів.
"Наша мета – сприяти творчій різноманітності та відкритості у всіх проявах, що слугуватимуть залученню ідей, капіталу, інновацій чи прогресивній діяльності креативних індустрій. Держава і креативні підприємці мають бути на одній хвилі і не просто співіснувати. Держава має бути корисною для креативних індустрій", - наголосив міністр.
Він зазначив, що креативні індустрії складають 4% доданої вартості країни. Такий потенціал, за його словами, можна і необхідно примножувати.
Як повідомлялося, при Кабінеті Міністрів 19 травня розпочала діяти Рада з розвитку креативної економіки.