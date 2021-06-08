Ткаченко назвав креативні індустрії, які найбільше втратили через пандемію

Креативні індустрії України витримали виклики, пов'язані з пандемією COVID-19, і в деяких випадках навіть посилили торік свої позиції.

Це відзначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, розповідаючи про перше засідання Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні, що відбулося у Києві.

"Креативні індустрії – потужний сектор, який щороку нарощує темпи... Пандемія, звичайно, мала свій відбиток, але креативні індустрії більшою мірою витримали виклики. І в деяких випадках навіть посилили позиції", - написав він.

За словами Ткаченка, торік динаміка розвитку креативних індустрій перевершила очікування. Так, сфера дизайну зросла на 31% у порівнянні з попереднім роком, IT - на 26%, реклама, маркетинг на PR - на 5%.

Водночас, за інформацією міністра, у театральній та концертній діяльності торік ПДВ впав на 53%, у демонстрації кінофільмів – на 45%.

Ткаченко зазначив, що саме креативні індустрії варто розглядати як шлях до економічного зростання. "Ресурс, що вони потребують, – людська творчість. Це те, що дійсно немає меж. Особливо за такої кількості талановитих і амбітних українців", - зауважив він.

На переконання міністра, Рада з розвитку креативної економіки при Кабміні потрібна для того, щоб підтримувати прямий діалог між владою і бізнесом, озвучувати пропозиції щодо розвитку креативної економіки, сприяти координації стейкхолдерів у всіх сферах креативних індустрій; та напрацьовувати секторальні програми і законодавство.

Серед найближчих планів щодо креативних індустрій, за словами Ткаченка, - розробка спільно з експертами Стратегії креативних індустрій, впровадження концепції креативних хабів, запуск інвестиційних проєктів.

"Наша мета – сприяти творчій різноманітності та відкритості у всіх проявах, що слугуватимуть залученню ідей, капіталу, інновацій чи прогресивній діяльності креативних індустрій. Держава і креативні підприємці мають бути на одній хвилі і не просто співіснувати. Держава має бути корисною для креативних індустрій", - наголосив міністр.

Він зазначив, що креативні індустрії складають 4% доданої вартості країни. Такий потенціал, за його словами, можна і необхідно примножувати.

Як повідомлялося, при Кабінеті Міністрів 19 травня розпочала діяти Рада з розвитку креативної економіки.