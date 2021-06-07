Ткаченко: Послаблення карантину для закладів культури діятимуть лише у «жовтій» зоні

Послаблення карантинних обмежень стосуватимуться тільки тих закладів культури та гостинності, які перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності – затверджене. Дане рішення сьогодні було прийнято Кабміном", - написав Ткаченко.

Як зазначив міністр, це означає, що найближчим часом заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність до 2/3 від загальної кількості місць. А за умови негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес-тест) або вакцинацію кожного відвідувача та організаторів – обмеження наповненості не буде застосовуватися.

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Заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м.

Заклади, що надають послуги з розміщення - наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги, зможуть працювати в усіх зонах, окрім "червоно".

Дозволяється проводити масові заходи - культурні, спортивні, розважальні, релігійні - за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або при наповненості залів понад 2/3 місць.

"Наголошу, що дані послаблення діятимуть лише в "жовтій" зоні. У "червоній" та "помаранчевій" можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність. Дякую колегам за підтримку змін у закони. Культура та креативні індустрії мають жити і процвітати, а не виживати. А боротьба за покращення умов для сфери продовжується", - наголосив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів пом'якшив карантинні обмеження на території України.