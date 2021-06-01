Ткаченко закликає ходити з дітьми у кіно та читати книги

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає українців частіше ходити зі своїми діти у кіно, театри, музеї, читати їм книжки, виховуючи таким чином у них «культурну жилку».

Як передає Укрінформ, про це глава МКІП написав у Фейсбуці з нагоди Дня захисту дітей.

“Все починається з малечку - мова, бажання творити, критичне мислення. Користуйтесь будь-якого нагодою, щоб бути поруч з вашим дітьми і вашим майбутнім. Сходіть з дітьми в кіно, театри, музеї, читайте книжок. Виховуйте в них культурну жилку. І, вже дорослими, вони міцно вплетуть її у своє життя”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, діти – драйвери всього навколо, вони бувають неслухняні та гіперактивні, веселі й творчі, але головне – люблячі та щирі.

“Вони – маленьке відображення нас. Частіше навіть того найкращого в нас, чого ми самі не помічаємо. Вони бачать світ у яскравих кольорах і вказують нам на них, коли ми занадто зайняті іншим”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі 1 червня традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом Президента від 30 травня 1998 року.