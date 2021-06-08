Рік на посаді глави МКІП: Ткаченко проводить пресконференцію

У вівторок, 8 червня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко проводить пресконференцію, присвячену року його роботи на посаді.

Як передає Укрінформ, трансляція ведеться на Фейсбук-сторінці МКІП.

Під час спілкування із журналістами Олександр Ткаченко розповість про результати роботи міністерства, про успішні кейси та ідеї, що вдалося реалізувати за цей період, а також презентує оновлену айдентику МКІП.

Захід проходить з дотриманням усіх карантинних вимог, тому кількість місць обмежена.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.