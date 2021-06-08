Рада з розвитку креативної економіки започаткує діалог між владою та бізнесом – Ткаченко

Рада з розвитку креативної економіки при Кабінеті Міністрів дозволить започаткувати постійний діалог між владою та бізнесом у конкретних напрямках.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час першого засідання Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Яким чином ми плануємо будувати роботу Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні. Це дозволить нам започаткувати постійний діалог між владою та бізнесом по конкретних напрямках. Ми будемо отримувати пропозиції щодо розвитку креативної економіки, знову ж таки по напрямках обговорювати, як можна об'єднати ті чи інші пропозиції для того, щоб такі рішення були системними і скоординованими. Власне і для цього будемо координувати всіх стейкхолдерів у всіх сферах креативної економіки. Ми напрацювали вже кілька секторальних програм, які запускаються фактично одразу. Це робоча група по сектору моди, плануємо з НХП, і очевидно буде робоча група з питань концертної діяльності", - сказав Ткаченко.

За його словами, наразі спільно з західними партнерами та експертами триває розробка стратегії, яка потім буде винесена на пулічне обговорення.

Також, зауважив міністр, планується започаткувати колаборації між народно-художніми промислами та приватними компаніми (готельєри, фешн, банки, інші компанії).

Ткаченко додав, що планується створити концепції креативних хабів, і йдеться про креативні хаби не тільки в великих містах, а й в маленьких містечках.

Також планується відновити Центр вишиванки та килимарства в Решетилівці, музейної групи на Хортиці, розвиток Асканії Нової та інші проєкти.

Як повідомлялося, при Кабінеті Міністрів 19 травня розпочала діяти Рада з розвитку креативної економіки.